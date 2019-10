Hallazgo en Egipto: 20 sarcófagos sellados y en perfecto estado  

El sitio incluye más de 20 ataúdes de madera pintados y en buen estado. Fueron encontrados agrupados en dos niveles, uno encima del otro, según la prensa egipcia. Asasif es una necrópolis situada en la orilla occidental del Nilo en Tebas, cerca de Deir el Bahari y al sur de la necrópolis de Dra Abu el-Naga. Contiene principalmente tumbas de altos funcionarios egipcios de las dinastías XVIII (1550 y 1295 a. C.), XXV (747 a 664 a. C.) y XXVI (664 a 525 a. C.).