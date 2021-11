"Cuando llegamos allí tiramos una piedra y vimos que no se oía nada y vimos que no rebotaba contra nada, que solo se escuchaba el ruido y así supimos que no se trataba de un pozo, que era una sala", ha explicado Ángel García. "Posteriormente nos asomamos con las cuerdas y con las linternas y no vimos paredes por ningún lado. Así tuvimos claro que estábamos en el techo de una sala bastante grande", ha añadido.