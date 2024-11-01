edición general
12 meneos
23 clics

Halladas en Chipre tumbas de la Edad de Bronce con artículos de lujo importados (ENG)

Cerámicas de lujo llegaron de la Grecia continental, Creta y otras islas del Egeo, mientras que Egipto aportó objetos de marfil y vasijas de calcita (alabastro) de alta calidad. Otras importaciones incluyen el lapislázuli procedente de Afganistán (la mina Sar i-Sang), la cornalina de la India (la mina de Gujarat) y el ámbar (algunos tallados en cuentas e incluso en un escarabajo) de la región del Báltico. Estos artículos exóticos probablemente llegaron a Chipre a través de complejas rutas comerciales, que involucraban culturas intermediarias.

| etiquetas: chipre , tumbas , edad de bronce
10 2 0 K 172 Arqueología
sin comentarios
10 2 0 K 172 Arqueología

menéame