Halladas en Chipre tumbas de la Edad de Bronce con artículos de lujo importados (ENG)

Cerámicas de lujo llegaron de la Grecia continental, Creta y otras islas del Egeo, mientras que Egipto aportó objetos de marfil y vasijas de calcita (alabastro) de alta calidad. Otras importaciones incluyen el lapislázuli procedente de Afganistán (la mina Sar i-Sang), la cornalina de la India (la mina de Gujarat) y el ámbar (algunos tallados en cuentas e incluso en un escarabajo) de la región del Báltico. Estos artículos exóticos probablemente llegaron a Chipre a través de complejas rutas comerciales, que involucraban culturas intermediarias.