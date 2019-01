Hallada muerta una niña de 9 años en un domicilio de Atxuri

Una niña de 9 años ha sido hallada muerta en su casa de Atxuri. Su madre, hallada inconsciente junto a ella, permanece en el Hospital de Basurto. La Ertzaintza no descarta ningún escenario a la espera de la autopsia. A la espera de los resultados de esa autopsia, el Departamento de Seguridad, asegura que la menor no presentaba signos de violencia, pero sí hay indicios de criminalidad, por lo que no se descarta el escenario de un homicidio y un posterior intento de suicidio