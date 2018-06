HalCash (servicio para cobrar en un cajero con un sms) ha dejado de funcionar en cajeros 4B (Popular y Bankinter)

HalCash es un servicio bancario que permite enviar dinero en efectivo al teléfono móvil de cualquier persona de manera inmediata y segura mediante un simple SMS. Con el código sms recibido en el móvil se puede acudir a un cajero automático para cobrar ese dinero sin tarjeta ni libreta bancaria. Desde hace unas semanas el servicio no está funcionando bien en España y es imposible de usar en la red de cajeros del Banco Popular y Bankinter, a pesar de que HalCash asegure que no hay problema en usarlos y no aporta ninguna solución al problema.