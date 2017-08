Este lunes 21 de agosto se produjo el cuarto accidente de lo que llevamos de año de una embarcación de la marina americana (US Navy) en la misma zona geográfica: sureste asiático. ¿Casualidad? Podría ser, pero ya hay voces dentro de la US Navy que no lo creen y se ha abierto una investigación para esclarecer si los sistemas de navegación han sido infectados provocando accidentes. 17 marinos han fallecido debido a los mismos.