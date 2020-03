Haciendo ingeniería inversa de la aplicación del COVID-19 de la comunidad de Madrid [Hilo]

Se trata de un test de autoevaluación para el COVID-19 de código abierto que devuelve los mismos resultados que coronamadrid.com pero no almacena tus valiosos datos. La autora lo explica así "me he topado con el enrevesado algoritmo para el que se ha necesitado la colaboración de, al menos, seis multinacionales (según consta en la propia web de la aplicación): Google, Telefónica, Goggo Network, Ferrovial, Carto, Forcemanager y Mendesaltren".