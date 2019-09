Hacia la repetición electoral

Lo que parecía imposible la noche del 28A ya es la hipótesis más probable: vamos a repetir las elecciones generales porque no hay acuerdo de gobierno. A diferencia de lo ocurrido en 2016, tras votar este año sólo había una mayoría posible, desde la izquierda, y un candidato con opciones, Pedro Sánchez. Esto llevó a pensar que las dificultades no se iban a dar dentro del bloque de izquierdas, entre PSOE y UP, sino por esas abstenciones que faltaban para completar los apoyos del candidato – en especial ERC. Pues tampoco ha sido así.