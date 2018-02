¿Por qué hace falta el ciclo menstrual para tener un hijo? La respuesta es violenta, dolorosa y un poco cruel

¿Por qué menstrúan las mujeres? ¿Cuál es el beneficio evolutivo de la menstruación? ¿Por qué no nos podemos quedar embarazadas sin el ciclo menstrual? La respuesta a estas preguntas es una de las historias más esclarecedoras e inquietantes de la biología evolutiva, y casi nadie la conoce. Contrariamente a la creencia popular, la mayoría de los mamíferos no menstrúan. De hecho, es una característica exclusiva de los primates superiores y de ciertos murciélagos (los perros sufren sangrados vaginales, pero no menstrúan).