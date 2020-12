Hace 40 años, John McLaughlin, Paco de Lucia y Al Di Meola tocaban Friday Night in San Francisco

Durante 1979 y 1980, John McLaughlin y de Paco de Lucía estuvieron de gira por Europa junto a Larry Coryell. McLaughlin quiso publicar una grabación de la gira, pero Columbia Records no quiso alegando que Coryell no era un nombre lo suficientemente grande. Los problemas de Coryell con las drogas tampoco ayudaron. Cuando llegó el momento de la gira por América, Al Di Meola apareció en escena. El resultado fue el celebérrimo Friday Night in San Francisco.