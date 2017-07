Hablemos de los túneles subterráneos de Elon Musk como lo que son: un error

El punto es clave para The Boring Company: según Musk, no se trata de replicar las autovías ya existentes sobre la superficie, sino que los túneles funcionaran al modo hyperloop, recogiendo a cada individuo en el subsuelo de su casa y llevándolo a su puesto de trabajo. Y dado que Musk parece ir en serio con su proyecto, es hora de tomarnos en serio a The Boring Company y hablar de ella como lo que es: un error histórico. The Boring Company no plantea soluciones audaces a los problemas de congestión y de movilidad...