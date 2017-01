Hablamos con el escalador rescatado en el Naranjo de Bulnes a quien el Principado de Asturias reclama 5.960 €

Prefiere no dar su nombre para evitar el aluvión mediático que ha levantado su caso, casi con seguridad el primero en Asturias en el que se reclama el cobro del rescate en un accidente de escalada. No le importa hablar con Desnivel, pues es un lector habitual de la revista y entiende que es importante que el mundo de la montaña conozca su caso, pero no quiere estar dando entrevistas. Relacionada: www.meneame.net/story/escalador-rescatado-urriellu-29-octubre-tendra-p