Habla Dolores Vázquez: «Lo he perdido todo»

Dolores Vázquez, protagonista y víctima de uno de los errores judiciales más graves de la historia española, habla por primera vez tras más de veinte años de silencio y de exilio voluntario en Inglaterra. Lo hace en la miniserie de género true crime Dolores: la verdad sobre el caso Wanninkhof, que próximamente estrenará HBO Max. En las primeras imágenes publicadas por la plataforma, asegura: «Yo siempre he creído en la justicia, pero ese día dejé de creer». «La prensa vendió una imagen de mí que no era yo. Sin conocerme me ha hecho un juicio...