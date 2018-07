¿Por qué se ha retrasado la respuesta de Llarena a Alemania? Los traductores llevan meses sin cobrar

La empresa de intérpretes y traductores subcontratada por Justicia, Ofilingua, no paga a sus autónomos desde el mes de febrero y a la gente de plantilla, desde mayo. El viernes recibió el documento oficial con la decisión del tribunal alemán y hasta tres días después el instructor no ha tenido la traducción en su mesa. El Tribunal Supremo cuenta con una traductora de inglés y francés, pero no de alemán. Dicho servicio de traducción está subcontratado a Ofilingua