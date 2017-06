Entras en una habitación con la determinación del que sabe perfectamente a lo que va. De repente, te paras. Un momento... ¿Qué venía yo a hacer aquí? ¡Maldita sea! Si lo acabo de pensar. ¿Cómo se me ha podido olvidar? Si esto te ha pasado alguna vez, no te preocupes. No estás perdiendo la cabeza.