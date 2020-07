¿Ha mejorado tu vida con el teletrabajo?

BUenos días,

Ante todo quieros daros las gracias. Actualmente estoy teletrabajando. Cobro 1000€/ mes con retenciones. Trabajo en Madrid. Dentro de esos 1000€ van pagas como el de la comida. Mi sueldo es una miseria.

¿POr qué cobro una miseria?. Por malas decisiones de la vida. Decidí no estudiar, dar brincos, siempre tenía la mentalidad de "soy jóven", "estoy en un país dónde no hay pobreza, economicamente bien, un país cómodo". Nada más lejos de la realidad. Repetí varias veces 4 de ESO.

Y la vida no era tan fácil como pensaba. LLevo más de 3 años trabajando en la empresa actual. Decidí esforzarme y dió sus frutos. Aunque me siguen sabiendo a poco.

La mentalidad que me hizo cambiar fue el deporte. El gimnasio. Ahí decidí a esforzarme en los estudios.

Creo que con el tiempo lograré a ser el mejor. Pues eso, quiero saber como ha cambiado tu vida con el teletrabajo.

Yo por ejemplo me ahorro más de 1h y 30 min en ida y otro tanto de vuelta. Más de 3 horas he ganado. Descanso. Muchas veces estaba en mis límites como persona. Y he empezado ahorrar los 70€ que me gastaba en abono.

¿Y vosotros? ¿Habéis ganado o perdido con el teletrabajo?