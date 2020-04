¿Ha encontrado Trump finalmente la horma de su zapato? Las reporteras se lo dejan claro (en)

En la desaste posterior, Trump la interrupe, no la deja hablar, levanta la voz y llama a Reid impresentable, un patrón que parece seguir cuando se dirige a mujeres periodistas y particularmente a mujeres periodistas de color. Reid hace lo que deberían hacer todos los periodistas que se enfrentan a Donald Trump: exige una respuesta, lo obliga a rendir cuentas y permanece firme e imperturbable mientras él ignora sus preguntas y la insulta. "Ahora hay miles de estadounidenses muertos, no nos importa por qué Joe Biden no se disculpase con usted".