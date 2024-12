Guillermo Fesser explica que, tras el asesinato del CEO de United Healthcare, "otros CEO han quitado sus fotos de las webs"

El corresponsal Guillermo Fesser expone que "los CEO de las otras aseguradoras han quitado sus fotografías y sus biografías de las webs por miedo, se sabe que algunas aseguradoras están aceptando más casos de los normales, pero esto es algo temporal que no va a ningún lado". Para el periodista, "el problema está en que todo el país está frustrado y todos han votado para cambiarlo". "El problema es que aquí no se vota a la derecha o a la izquierda, votas según escuches Fox News o no escuches Fox News", añade.