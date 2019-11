Guillermo Fesser: Carta abierta a todos los hermanos hispanos de Estados Unidos

Harto de tener que navegar continuamente entre lo español y lo hispano, como si fueran realidades distintas, como si la una debiese de invitar a la vergüenza y la otra al orgullo, me decido a escribir estas líneas. En primer lugar, quiero aclarar que odiar a España por su papel en la conquista, me parece a mi, no es bueno, ni malo, ni todo lo contrario. Solamente quisiera estar seguro de que ese odio está fundamentado y no es objeto de manipulación. Para empezar quisiera compartir el dato histórico de que España (entonces Castilla) nunca…