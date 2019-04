La guía definitiva para saber qué trípode comprar

Elegir un trípode no es tarea fácil. Existe tanta oferta en el mercado que uno se puede volver loco buscando y decidiendo. Un trípode tiene la función de estabilizar la cámara y evitar que la imagen salga movida (o trepidada que es lo mismo). Si solo disparas con velocidades rápidas, o más o menos rápidas, el estabilizador te servirá, sin embargo, no será suficiente para exposiciones largas. Para eso necesitas un trípode. No es imprescindible para hacer fotografía pero abre todo un mundo de posibilidades.