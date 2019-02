El guerrero vikingo que se creyó durante mucho tiempo que era un hombre es, en realidad, una mujer

Desde que fuera descubierto en un yacimiento de Birka (Suecia) en 1878, los arqueólogos habían dado por hecho que los restos pertenecían a un hombre con un alto rango militar. Sin embargo, el 8 de septiembre de 2017, la revista « American Journal of Physical Anthropology» publicó un sorprendente estudio de ADN que demostraba que el importante guerrero de Birka era, en realidad, una mujer. No había lugar a dudas, puesto que se había identificado el cromosoma X, pero no el Y. Y esto ha destado una agria polémica que sorprende a los investigadores