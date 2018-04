Los GUAPOS en TINDER lo tienen fácil, acostarse a la primera (Experimento)

Joan Planas realiza un divertido experimento en Tinder, crea un perfil falso con una imagen ficticia de un hombre muy atractivo (supuestamente) y se ofrece a 19 chicas para tener sexo esa noche antes de irse de viaje, vamos, un "aquí te pillo aquí te mato y si te he visto no me acuerdo" de toda la vida. ¿Cuantas chicas de las 19 creéis que le dicen que SÍ a ese falso chico? A todas se les escribe el mismo mensaje, a todas se las trata de la misma forma... ved el vídeo y alucinad (o no).