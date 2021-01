Greybox: Goty Impopulares 2020 (Pandemic edition) Parte I: Menciones de honor y otros

Si os soy sincero, pensaba retrasar este conjunto de entradas, no hasta febrero como el año pasado, pero sí hasta finales de este mes, dado que quería aprovechar y analizar un par de cosas antes; sin embargo se han juntado el hambre con las ganas de comer, ya que viendo al resto de mis compañeros de Zona delta a la par que gente de otros lados subiendo sus GOTY del recién, terminado año, no he podido al final resistirme a adelantar la ansiada pero impopular entrega de premios que hace gala esta casa.