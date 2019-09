Greta Thunberg: "No quiero que me escuchéis a mí, quiero que escuchéis a los científicos"  

Greta Thunberg, la activista sueca que lucha contra el cambio climático, ha lanzado un mensaje breve pero directo ante el Congreso de Estados Unidos. "No quiero que me escuchéis a mí, quiero que escuchéis a los científicos".Esta joven de 16 años insta al Gobierno estadounidense a que se implique en esta lucha contra el calentamiento global. Thunberg se ha unido a otros siete jóvenes que han demandado a la Casa Blanca por no actuar contra el cambio climático. Han instado a los líderes políticos mundiales a reducir el uso de combustibles fósiles.