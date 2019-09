Greta Thunberg: ¿cómo se transforma a una adolescente en icono ecologista en un año?

Una investigación del diario británico The Times asegura que tras su fulgurante ascenso habría empresas con intereses en la promoción de las energías alternativas y un experto de las relaciones públicas -Ingmar Rentzhog- impulsor de la plataforma We Don’t Have Time (No tenemos tiempo), encargada de dar repercusión a las acciones de Thunberg a través de redes sociales. También es miembro del think tank (laboratorio de ideas) Global Challenge, en el que participan líderes de lobbies, ejecutivos de empresas energéticas y algunos políticos suecos.