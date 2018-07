¿Grave fallo de privacidad de Google Assistant?

En un momento de aburrimiento en el aeropuerto de Keflavik esperando para embarcar en el avión de vuelta a España enseñé a mi hermana cómo funcionaba Google Assistant en el móvil, así que solté el típico "Ok Google" y seguido le pregunté "¿Cuándo es mi próximo vuelo?". Además de la información de mi vuelo, Google me mostró los nombres de los pasajeros para los que yo saqué los billetes, hasta aquí todo normal, pero SORPRESA... también me mostró los nombres y apellidos de OTROS PASAJEROS completamente ajenos a mi