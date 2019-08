La gran mentira de la Transición española | Historias de nuestra Historia

Las estructuras de Estado no fueron democratizadas totalmente. La clase franquista pensaría que era mejor provocar un cambio condicionado a que les derribaran el Régimen como había pasado en otros países. Los sectores que provenian del franquismo impusieron “pequeños detallitos”. No tocar el sistema judicial, no tocar las élites de poder, no tocar las estructuras económicas que dominaban o el ejército, eran algunas de las demandas planteadas y que fueron amablemente atendidas. La sombra de Franco era alargada…