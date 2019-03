La incorporación de elementos saludables a los menús no compensa el hecho de que son más calóricos y con más sal que hace 30 años. Así, un trabajo publicado en Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics con datos a 30 años expone que, a pesar de la incorporación de elementos más saludables a sus menús, la comida rápida es hoy en día más nociva de lo que lo era en los años 80.