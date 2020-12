Gráfico: Vistazo global de ¿a qué dedica la gente su tiempo? (ENG)  

Todos tenemos las mismas 24 horas al día, pero no las gastamos de la misma manera. Algunos priorizan el tiempo en familia o las tareas del hogar, mientras que otros aprecian una buena noche de sueño. Este gráfico de Our World in Data compara el tiempo promedio asignado a diversas actividades diarias; trabajo remunerado hasta las actividades de ocio. Los datos de los 33 países analizados provienen de la base de datos de uso del tiempo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para edades de 15 a 64 años.