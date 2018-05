Gracias, Guillermo

El muy servicial Antonio García Ferreras se lo va a pensar dos veces antes de volver a ofrecerle un micrófono en directo a Guillermo Toledo, por muy foco de la noticia que sea. Porque en esta ocasión ya se las ha comido de todos los colores, pero si es verdad que, como dice pero no ha querido concretar y comprometerse en directo, lo vuelve a invitar, no me lo pienso perder, porque aún va a cobrar más. Por arriesgar tu libertad para defender los derechos de todos: gracias.