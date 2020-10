Gracias a los Javis

Reconozco que cuando supe que le hacían una serie a la Veneno, levanté una ceja. Y ya cuando se confirmó que la hacían los Javis, me eché a temblar.Pero lo que han hecho con Veneno no es una serie, es un milagro. Sorprende el nivel de atrevimiento al que han llegado, en el que no esconden ni pollas, ni vergüenzas ni críticas brutales a programas que emitió la misma cadena que les ha financiado. Es uno de sus puntos fuertes: el relato de la televisión y del modo en que funcionan los programas que necesitan de gente como la Veneno para subsistir,