GPT-5 es tan inteligente que podría ayudarte a crear un arma biológica

OpenAI reveló que GPT-5 tiene alta capacidad en biología y química y podría acercarse al umbral para crear armas biológicas.

ChukNorris #1 ChukNorris
Deberian prohibirlo, al igual que las universidades, no vaya el poulacho a tener acceso al conocimiento y aplicarlo en contra de nuestros intereses.
Lord_Cromwell #5 Lord_Cromwell
Como las Playstation 2 que servían para hacer misiles
#2 moxid
anda!, como el ser humano
Malinke #3 Malinke
¿Y cuál es el motivo de que lo aireen?
xeldom #4 xeldom *
9,11 > 9,6?

Ahí lo dejo para que se os baje la erección con vuestro nuevo Dios :troll:
