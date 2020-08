El Govern confía en que la Moncloa no use la ausencia de Torra para perjudicarlo

Nadie en el Palau de la Generalitat cree que el president se ha equivocado, pero confían en que la Moncloa no use la ausencia de Torra en La Rioja para perjudicar a Catalunya y no concederle los 31.000 millones de euros que el Ejecutivo catalán estima que le corresponden de los 140.000 millones del fondo europeo destinado a España. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, aseguró por la tarde que no supondrá “ningún perjuicio”. Pero hay desconfianza. El importe es considerable.