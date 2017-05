Los ‘gorrillas’ de Madrid: entre la coacción a los conductores y la supervivencia

Las autoridades se lavan las manos: Una ordenanza de 2014 limitó el tiempo de estacionamiento de los vehículos de los no residentes a un máximo de dos horas en las zonas verdes y a cuatro en las azules. Se pensó que ya no tendría sentido que los ‘gorrillas’ siguieran haciendo su actividad, pero se han mantenido .“Antes cumplían una función: los ciudadanos les dejaban el dinero para que fueran echando si venían los controladores y gestionaban ese dinero para sacar algún beneficio, pero eso ya no es posible y, sin embargo, siguen en las calles"