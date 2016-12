El Gordo abre otra crisis en el PSOE: los décimos eran regalados y no se repartieron

El premio de la Lotería de Navidad que ha recaído este jueves en Ferraz ha generado malestar entre los trabajadores del PSOE, ya que los décimos con el Gordo eran regalados y no se habían repartido entre todos los trabajadores. Los cinco décimos con el número 66.513 que llegaron a Ferraz habían sido regalados por la administración del Paseo de la Esperanza. Sin embargo, según estas fuentes, dos de esos décimos se repartieron en participaciones, no en toda la casa, y otros tres se lo quedaron tres trabajadores. ¿Por qué no se repartieron?