Google tiene un precio para ti [ENG]

Proton analizó más de 54 000 perfiles demográficos utilizando datos de subastas publicitarias de 2025 para estimar cuánto pagan los anunciantes para llegar a diferentes tipos de estadounidenses. El estadounidense promedio genera aproximadamente 1605 dólares al año en valor publicitario. Un hombre de entre 35 y 44 años en Bozeman, Montana, sin hijos, que usa una computadora de escritorio y realiza búsquedas corporativas de alto valor, genera un estimado de 17 929,30 dólares.