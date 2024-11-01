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Google tiene un precio para ti [ENG]

Proton analizó más de 54 000 perfiles demográficos utilizando datos de subastas publicitarias de 2025 para estimar cuánto pagan los anunciantes para llegar a diferentes tipos de estadounidenses. El estadounidense promedio genera aproximadamente 1605 dólares al año en valor publicitario. Un hombre de entre 35 y 44 años en Bozeman, Montana, sin hijos, que usa una computadora de escritorio y realiza búsquedas corporativas de alto valor, genera un estimado de 17 929,30 dólares.

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4 0 0 K 34 tecnología
3 comentarios
4 0 0 K 34 tecnología
Mendax #1 Mendax
"A desktop user is worth 4.9x more than the same person on Android". Es que, para las compras caras, hay que ponerse serio, levantarse y hacerlas desde el PC.
1 K 19
#2 hokkien *
#1 pues a ver si bombardean menos mierda en android, ahora q saben q es menos rentable. Aunque probablemente se diseñó para el bombardeo publicitario.

En escritorio funciona mejor el bloqueo de basuras varias :troll:
0 K 10
laveolo #3 laveolo
#2 rethinkdns, lo tienes en f-droid. Mano de santo para bloquear mierdas.
0 K 8

menéame