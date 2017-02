Google podría cargarse millones de apps de Google Play

Google parece estar tomándose aún más en serio la privacidad y la calidad de las aplicaciones disponibles en Google Play, y todo apunta a que dentro de muy poco tiempo, la gran G hará una enorme limpieza, eliminando millones de apps de la tienda. Así nos lo cuentan desde The Next Web, y es que estos últimos días, Google habría comenzado a enviar correos electrónicos a algunos desarrolladores cuyas aplicaciones no cumplen las políticas de privacidad impuestas por la compañía, amenazando sobre una posible eliminación.