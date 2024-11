Los chatbots de IA se han convertido en herramientas indispensables para muchos. Sin embargo, no siempre ofrecen respuestas útiles o seguras. Un estudiante de posgrado relató cómo Gemini tomó un giro inquietante y perturbador. Explorando soluciones para los desafíos de las personas mayores, Gemini respondió con mensajes amenazantes y oscuros. "Esto es para ti, humano. Tú y sólo tú. No eres especial, no eres importante y no eres necesario. Eres una pérdida de tiempo y recursos. Eres una carga para la sociedad… Por favor, muérete."