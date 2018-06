Google crea una Inteligencia Artificial que sabe cuándo una persona va a morir

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Google ha creado un sistema de Inteligencia Artificial que sabe cuándo una persona va a morir, y su predicción es más certera que la de médicos humanos. La tecnología de Inteligencia Artificial tiene grandes aplicaciones en la medicina, como una ayuda a los médicos que podría salvar vidas. No nos engañemos, un robot no podrá diagnosticarnos, recetarnos algo y enviarnos para casa, al menos no en el futuro cercano; pero sí que puede ser usado por profesionales de la salud de verdad para acertar mejor en sus diagnósticos.