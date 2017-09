Google sigue adelante con su cruzada contra las páginas web no seguras y las que no hacen uso del estándar HTTPS. Como ya sabemos, en abril comunicó que iba a poner en marcha la segunda fase de su plan para marcar todas las páginas HTTP como no seguras a partir de la versión 58. Para ir más lejos, ahora sabemos que hará lo mismo con las páginas FTP a partir de diciembre con la llegada de la versión 63 del popular navegador de Internet.