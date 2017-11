Google lo admite: tu teléfono Android siempre sabe dónde estás, aunque tengas la localización desactivada

Google sabe cuánto tiempo tardarás en llegar al trabajo, dónde has ido a cenar o en qué zonas te sueles mover, funciones que pueden facilitarnos el día a día pero que a muchos usuarios no gustan demasiado. Si no queremos que nuestro móvil tenga un registro de nuestra ubicación, la solución es desactivar los servicios de localización, o eso creíamos.