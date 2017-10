Gonzo entrevista al expreso político Carles Vallejo  

Carles Vallejo, presidente de la Asociación Catalana de Expresos Políticos del Franquismo, pide en El Intermedio que no se "banalice" a los presos políticos porque "es un tema muy serio": "No comparto muchas cosas que han pasado, como la actuación de la Policía, pero no hagamos comparaciones fáciles con el franquismo". Dice que no hay similitudes con la situación actual y que "la diferencia es radical".