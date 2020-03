González Laya, sobre los test defectuosos: "Hay intermediarios que nos ofrecen gangas y luego no lo son"  

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, Arancha González Laya, ha culpado en una entrevista en Radio Euskadi de la partida de test rápidos para detectar el coronavirus que no funcionan a los intermediarios "Hay muchos intermediarios que se presentan, nos ofrecen gangas y luego evidentemente resulta que no son gangas" dijo Laya que ha añadido que en el Gobierno "no estamos acostumbrados a comprar en China. Es un mercado que nos es un poquito desconocido"