Goblin Slayer, el aventurero que solo quiere matar goblins

Goblin Slayer puede presumir de tener uno de los primeros episodios más épicos de la época, huyendo de lo políticamente correcto, en un universo crudo y violento que nos muestra que en la serie no se van a cortar un pelo y van a narrar la historia con todos los ingredientes necesarios para desarrollar el argumento sin dejar de lado detalle ni despeinarse en cada momento que lo necesite. Cuando el espectador se adentra en la serie tras el primer episodio [descubre] que no, no estamos ante una serie que solo se base en la crudeza y la violencia