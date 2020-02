El Gobierno vasco reconoce ahora que planeaba abrir un expediente al vertedero de Zaldibar

El Gobierno vasco reconoce ahora que planeaba abrir un expediente sancionador contra la empresa que gestiona el vertedero de Zaldibar (Vizcaya). La viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno, ha declarado en Radio Euskadi que en la última inspección se detectaron problemas como «chimeneas que no estaban midiendo correctamente el metano, que se habían depositado algunos materiales para los que no tenían autorización en cantidades pequeñas y que habían hecho un relleno que no estaba autorizado». «Pequeños incumplimientos, pero bastantes».