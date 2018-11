El Gobierno trabaja para que extutelados como los de Santa Coloma no sean "carne de cañón de la delincuencia"

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo se ha referido a la detención de 15 personas relacionadas con una agresión sexual en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). "Trabajamos en un plan específico, porque así como los jóvenes que cumplen 18 años y no tienen capacidad de emancipación siguen bajo la protección de su familia, estos jóvenes tutelados no tienen a nadie que les proteja y la administración tiene que velar para que no vayan a la calle",.