El Gobierno no podía negar a Gali la entrada en España porque es ciudadano español

Agustín Ruiz Robledo y Diego López Garrido, catedráticos de Derecho Constitucional por las universidades de Granada y Castilla-La Mancha, respectivamente, no tienen ninguna duda de que, al tratarse de un ciudadano español, el Gobierno no podía negarle la entrada en ningún caso y menos aún en una situación en que peligraba su vida. El artículo 19 de la Constitución es inequívoco: “Los españoles tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o id