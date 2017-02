El Gobierno no exigirá a la Iglesia el pago de impuestos que reclama el Congreso

El Gobierno no revisará la situación fiscal de la Iglesia católica a pesar de que una mayoría del Congreso ha votado para que eso suceda. La Comisión de Hacienda aprobó este miércoles una proposición no de ley que insta a iniciar la supresión progresiva de aportaciones a la Iglesia provenientes del IRPF. Moncloa explica que lo acordado por el Parlamento no puede modificar los acuerdos entre España y la Santa Sede.