El Plan de rescate a los bares y restaurantes que anunció el propio Pedro Sánchez no contiene ninguna ayuda directa. "Son las autonomías las que las concederán", dicen fuentes del Ministerio de Turismo. Así que 283 días después de haber obligado a la hostelería a cerrar, lo más destacado del plan es lo que no tiene: el Ejecutivo no dará ayudas directas.