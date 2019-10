El Gobierno dice no poder evitar la Supercopa en Arabia Saudí, aunque 'no le guste'

Al Gobierno no le gusta la posibilidad de que la Supercopa de España de fútbol pueda llegar a celebrarse en Arabia Saudí, un país que no respeta los derechos de las mujeres, pero asume que la última palabra es de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), presidida por Luis Rubiales y principal impulsora de este plan. Aunque en los últimos meses la revolución en este torneo no ha hecho demasiado ruido, la polémica sobre las reformas de la Supercopa ha ido creciendo y ha terminado por tocar al Ejecutivo de Pedro Sánchez.